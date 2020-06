Alex Zanardi, parla il compagno di corsa: "In futuro strade da chiudere"

Alex Zanardi è stabile in ospedale a Siena. Il campione di handbike ha avuto un incidente in Val d'Orcia venerdì 19 giugno e il fatto ha creato una polemica sulla chiusura delle strade.

Enrico Fabianelli, 36enne ciclista di Castiglion Fiorentino, ha parlato della vicenza. Affetto da sclerosi multipla e compagno di staffetta di Zanardi, Fabianelli ha dichiarato: "La vedevamo come una tranquilla pedalata tra amici, non c'era necessità di chiudere le strade. Queste cose purtroppo accadono, è una fatalità. In futuro forse le strade andranno chiuse comunque".

Ancora Fabianelli: "Non era una corsa competitiva, quindi non necessitava di chiusura delle strade. Ci eravamo organizzati per avere una pattuglia della polizia municipale in testa per segnalare e l'abbiamo avuta sempre. A Castiglion Fiorentino erano pattugliati anche gli incroci più pericolosi".