75esimo anniversario dell'Onu, anche Montemurlo alla manifestazione online

Ci sarà anche Montemurlo alla manifestazione online di celebrazione del 75° anniversario della Carta delle Nazioni Unite, l'evento promosso dal Coordinamento enti locali per la Pace e diritti umani di Perugia, che si svolgerà il prossimo 26 giugno alle ore 16 sulla piattaforma Zoom. A rappresentare l'amministrazione comunale sarà presente l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero. 75 anni fa un gruppo di politici di diversi paesi scrisse una Carta nuova, con un linguaggio nuovo. Avevano visto la guerra, il nazismo, il fascismo e si riunirono per “salvare le future generazioni dal flagello della guerra”. E si impegnarono a “promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà”. Era il 26 giugno 1945. «Oggi, di fronte ai devastanti costi umani, economici e sociali che la pandemia Covid-19 sta provocando nel nostro Paese e nel mondo, sentiamo il bisogno di riaffermare il nostro sostegno ai valori enunciati nella Carta delle Nazioni Unite.- sottolinea l'assessore Forastiero- Il continuo indebolimento dell’Onu e delle istituzioni internazionali democratiche ci espone a pericoli troppo grandi per essere ignorati o gestiti solo a livello nazionale».

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa