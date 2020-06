A Carmignano torna Upside Down con 'Queen: A night at the opera'

Dopo la chiusura forzata dall’emergenza Covid-19, ripartono le serate con gli album che hanno cambiato la storia della musica, presso lo Spazio d’arte A. Moretti, a cura del critico musicale Alessio Zipoli, giurato nazionale del premio Luigi Tenco di Sanremo. Il viaggio multimediale nella storia della musica contemporanea, attraverso quegli album che hanno influenzato la società e i costumi del XX e XXI secolo riparte giovedì 25 giugno alle 21.30, con “A night at the opera”, album dei Queen del 1975.

“L’emergenza Covid-19 – commenta l’assessore alla cultura Stella Spinelli – ha costretto alla sospensione di molte iniziative culturali. Grazie alla disponibilità di Alessio Zipoli, possiamo portare a termine questa rassegna, rimettendo in programma durante l’estate le cinque serate mancanti. L’estate carmignanese, sempre ricca di eventi, quest’anno dovrà inevitabilmente subire delle modifiche. A causa del Covid-19 non tutte le iniziative potranno svolgersi come di consueto, ma incentiviamo la realizzazione di tutti quegli appuntamenti culturali che possono essere messi in piedi nel rispetto delle normative vigenti”.

“A night at the opera” è considerato dalla critica come il capolavoro assoluto dei Queen. Il disco che li ha lanciati nel firmamento dei grandi eroi del rock degli anni ’70, l’opera di quattro perfezionisti per ricreare una notte di spettacolo, sapienza musicale, eccessi glam e riferimenti colti e ironici alla musica classica. Ma soprattutto è l’album di “Bohemian Rhapsody”, la più celebre composizione di rock sinfonico di sempre. La serata sarà l’occasione per scoprire la storia dell’album e ricostruire la genesi dei Queen e la costruzione del mito di una delle band più amate di sempre.

L’ingresso è gratuito, ma per garantire il mantenimento delle misure di sicurezza, è obbligatorio indossare la mascherina e prenotare scrivendo a cultura@comune.carmignano.po.it o telefonando al numero 055.8750250.

La rassegna proseguirà con “Saturday night fever” di artisti vari il 2 luglio, “Thriller” di Michael Jackson il 16 luglio, “Like a Virgin” di Madonna il 27 agosto, “The Joshua Tree” degli U2 il 10 settembre.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio Stampa