Ancora donazioni solidali per l'emergenza covid a Capraia e Limite

Prosegue la solidarietà legata all’emergenza, dall’inizio del lockdown continuano ad arrivare donazioni da parte di cittadini e imprese del territorio per sostenere le famiglie in difficoltà con prodotti e generi alimentari.

“Vogliamo ringraziare i cittadini e gli imprenditori del nostro territorio per la loro generosità - ha detto l’assessore alle politiche sociali Rosanna Gallerini -. A loro, così come a chi si sta adoperando nel volontariato, va la nostra riconoscenza. Le persone non hanno esitato ad aiutare chi ha avuto bisogno e tuttora questa rete di solidarietà è attiva e continua a mobilitarsi per le famiglie più bisognose. L’amministrazione comunale ringrazia tutti coloro che si stanno adoperando per sostenere i progetti a supporto delle fasce fragili della popolazione per fronteggiare l’emergenza”.

Ad oggi sono stati donati 100 kg di pasta, 27 kg di riso, 83 litri di latte, 125 confezioni di biscotti e marmellate, 35 kg di pane, 14 kg di zucchero e 13 confezioni di caffè, 16 kg di farina, 176 prodotti in scatola ( pelati, legumi, pesce e carne), 43 bottiglie di olio, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale, 20 litri di gel disinfettante, guanti monouso e mascherine.

Questa la generosità dei cittadini che si unisce a quella delle aziende che hanno donato i loro prodotti: Caffè Romagnoli, Iv San Bernard, Azienda Agricola Cantagallo, Mac autoadesivi, VoipVoice srl, Panificio Andrea.

Nel Comune di Capraia e Limite è ancora attivo il progetto “spesa sospesa” così come la distribuzione di pacchi alimentari per le famiglie più bisognose.

“Un sentimento comune quello della solidarietà, del mutuo soccorso - ha proseguito l’assessore Rosanna Gallerini -, che fa di noi una comunità di cui essere orgogliosi perché attenta ai bisogni dell’altro e che guarda al futuro con fiducia e speranza. Abbiamo costruito una rete di sostegno che ci vede tutti in prima linea: cittadini, associazioni, attività, imprese, tutti tesi verso la stessa direzione in quanto comunità unita e coesa”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa