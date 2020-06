Asta di beneficenza con opere d'arte a Ponsacco: ricavato alla Caritas

Sabato 27 Giugno Piazza San Giovanni a Ponsacco ospiterà una bellissima iniziativa di arte e solidarietà organizzata dall’Associazione Eliantus con il patrocinio del Comune di Ponsacco. L’emergenza sanitaria da Covid 19 ha provocato una crisi economica altrettanto difficile, facendo emergere nuove povertà e situazioni fragili. Nasce da qui l’idea dell’Associazione Eliantus, guidata dalla sua presidentessa Monica Mariani, di organizzare un’asta di beneficenza con opere d’arte donate da artisti del territorio. Il ricavato andrà interamente devoluto alla Caritas di Ponsacco per l’acquisto di generi alimentari in favore delle famiglie più disagiate. Le opere saranno esposte presso il Museo del Legno in Corso Matteotti a partire dalle ore 10.00 di sabato 27 Giugno, mentre alle 18.30 in piazza San Giovanni avrà inizio l’asta vera e propria.

Vi invitiamo a partecipare, nel rispetto delle normative vigenti in materia anticovid. Oltre a fare un importante gesto di solidarietà, sarà anche un’occasione per acquistare opere di valore ad un prezzo simbolico.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa