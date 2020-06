Bottigliata in testa per le critiche al comportamento aggressivo del cane: denunciato

Bottigliata in testa a un 30enne senegalese a Pisa: questa la scena che si è parata davanti alle volanti della Questura di Pisa intervenute in piazza dei Cavalieri. L'uomo è stato trasferito in pronto soccorso ma prima ha fornito alcune indicazioni sul possibile aggressore. Anche assieme alle immagini di videosorveglianza gli agenti hanno individuato un 32enne, C.H., di origini tunisine, che dopo il fatto si era allontanato con il suo cane. Dopo essere stato trovato, è stato portato in questura. L'episodio era nato da una discussione per l'atteggiamento reputato troppo aggressivo del suo cane. È stato denunciato per le lesioni, continuano le indagini per valutare la regolarità della sua permanenza in Italia.