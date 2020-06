Le Scotte, cade dalla finestra dell'ospedale: è in osservazione

Si trova attualmente in osservazione in Pronto Soccorso e sarà sottoposto a ulteriori accertamenti il paziente che è caduto da una finestra del piano 2 del lotto 1, giungendo sul terrazzo del piano 1 del policlinico Santa Maria alle Scotte. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno.

Stando al personale de Le Scotte, l’uomo è stato prontamente soccorso da alcuni professionisti presenti negli ambulatori che hanno sfondato una porta-finestra per raggiungerlo il più rapidamente possibile. Il paziente era ricoverato presso la chirurgia d’urgenza dell’ospedale per un intervento ortopedico di routine, già effettuato e in attesa di dimissioni.