Una donna di 70 anni è caduta in un bosco in zona impervia in località Pontenano comune di Loro Ciuffenna oggi, 23 giugno. La signora ferita agli arti, è stata raggiunta dal 118 e dalla squadra Vigili del Fuoco di Bibbiena, che l’hanno imbarellata e portata nella sovrastante strada provinciale. Sul posto anche carabinieri e soccorso alpino.