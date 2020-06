Chiuso ufficio postale di Santo Pietro Belvedere, Nardini (Pd) chiede intervento della Regione

La Consigliera Regionale Pd Alessandra Nardini presenta un’interrogazione scritta rivolta alla Giunta per chiedere alla Regione di intervenire sulla situazione dell’ufficio postale di Santo Pietro Belvedere, nel Comune di Capannoli.

“L’accesso ai servizi degli uffici postali deve rimanere una prerogativa inderogabile su tutto il territorio nazionale e regionale. Il caso dell’ufficio postale di Santo Pietro Belvedere, Comune di Capannoli, chiuso dal 12 marzo scorso senza alcun preavviso alla popolazione e riaperto il 26 aprile per un solo giorno alla settimana, rappresenta un vulnus rispetto ai diritti della cittadinanza. A seguito delle richieste avanzate a Poste Italiane S.p.A. dall’Amministrazione Comunale di Capannoli per una piena riapertura dell'ufficio postale di Santo Pietro Belvedere, chiedo anche alla Regione Toscana di intervenire in difesa di un servizio essenziale e universale per il nostro territorio. Attraverso un’interrogazione scritta ho chiesto, infatti, alla Giunta come intenda attivarsi nei confronti del Governo affinché si faccia carico di interloquire con Poste Italiane, di concerto con le rappresentanze istituzionali delle comunità interessate, al fine di rivedere la decisione in merito alla riduzione dei servizi postali dell'ufficio postale di Santo Pietro Belvedere. La penalizzazione dei servizi postali sul nostro territorio non solo colpisce tutto il tessuto economico e sociale, ma in particolar modo le fasce di popolazione più deboli. Una decisione non accettabile per il nostro Comune, e così, dopo essermi confrontata con la Sindaca Arianna Cecchini ho deciso di intervenire sollecitando, appunto, la Regione ad impegnarsi presso il Governo affinché dall’Azienda arrivino risposte adeguate ai bisogni reali dei territori. Ricordo che Anci Toscana, su sollecitazione dei Sindaci toscani interessati, si è fatta carico della problematica che ha interessato, oltre al Comune di Capannoli, numerose realtà della Regione. Oltre a questo ritengo oltremodo grave che con la ripresa pressoché totale della vita economia e sociale delle nostre comunità si continui a porre delle restrizioni nell’accesso ai servizi universali e insostituibili, come quello postale”. E’ quanto chiede alla Giunta regionale Alessandra Nardini, consigliera regionale Pd attraverso l’interrogazione a risposta scritta “in merito alla riduzione dei servizi di Poste Italiane nel Comune di Capannoli (PI), con particolare riferimento all'ufficio postale di Santo Pietro Belvedere”.

Fonte: Ufficio Stampa