Ciolini (PD): "Sbloccati gli incentivi per il personale sanitario"

Nella busta paga di luglio gli operatori sanitari riceveranno gli incentivi stanziati dalla Regione Toscana durante il periodo di emergenza covid. Ad annunciarlo è stata l’assessore Stefania Saccardi durante il consiglio regionale di questo pomeriggio, 23 giugno. Il Mef infatti non impugnerà la legge regionale che prevede incentivi distribuiti su tre fasce, identiche per tutti indipendentemente dalla retribuzione e dalla qualifica: 40 euro al giorno per chi stava in area Covid, 20 euro per chi stava vicino all'area Covid e 15 euro per chi era in area no Covid.

Dopo alcuni rilievi da parte del ministero, infatti, la procedura di erogazione dell’incentivo era stata bloccata. Ma adesso che i problemi col Mef sono stati superati, gli operatori sanitari potranno vedersi riconosciuto quanto gli spetta.

“Quanto giustamente sollevato in questi giorni dai vari rappresentanti degli operatori sanitari trova subito una risposta – commenta il consigliere regionale del Partito Democratico, Nicola Ciolini – La situazione si è sbloccata, il Mef non impugnerà la legge regionale e il personale sanitario riceverà un contributo doveroso per quanto fatto a tutela della salute di tutta la comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa