Commercio online, nuovo seminario per UPA Siena

Un seminario on line per comprendere le opportunità dell’e-commerce per le aziende agricole della provincia di Siena. E’ quello organizzato per mercoledì 24 giugno alle ore 15 dall’Unione Provinciale Agricoltori di Siena che sta portando avanti un progetto in materia in collaborazione con Alibaba Italia. Il progetto offrirà infatti alle aziende e ai produttori agricoli l'opportunità di avere un nuovo canale di approccio ai mercati internazionali efficace nell’attivare contatti con importatori nei vari mercati. Aprire nuovi rapporti commerciali in Paesi esteri è di certo interessante sempre ma lo è ancora di più in un momento storico nel quale non sono previste attività promozionali tradizionali come fiere e eventi B2B. L’Unione Provinciale Agricoltori di Siena sta inoltre predisponendo per le aziende interessate al progetto la possibilità di usufruire di un contributo del 70% della spesa. In occasione del seminario sarà possibile ascoltare la presentazione del responsabile di Alibaba Italia e porre domande. Per info e chiarimenti è possibile contattare il numero 0577.533207 oppure via mail a promozione@confagricolturasiena.it.

Fonte: Ufficio stampa