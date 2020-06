Consiglio comunale Montaione, rendiconto e variazione di bilancio

Con la presente si comunica che il per il giorno Lunedì 29-06-2020 alle ore 21:30, in sessione Ordinaria in Prima convocazione presso il teatro del popolo "Scipione Ammirato" è stato convocato il Consiglio comunale per la trattazione del seguente ordine del giorno.

1 Prop.Num. 22 del 17-06-20 Assessorato Ufficio UFF. SEGRETERIA COMUNICAZIONI DEL SINDACO

2 Prop.Num. 24 del 22-06-20 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE

3 Prop.Num. 25 del 22-06-20 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI RATE E DELLE SCADENZE

DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020

4 Prop.Num. 26 del 22-06-20 Assessorato BILANCIO E FINANZE Ufficio UFF. COMUNE SERV. FINANZIARI BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONE AL BILANCIO

DI PREVISIONE

Fonte: Comune di Montaione