Il campione sul molo: Cristiano Ronaldo avvistato a Viareggio

Cristiano Ronaldo fa tappa in Toscana, a Viareggio. Non è uno scherzo e nemmeno un carro del Carnevale, anche se nel 2020 il talento portoghese ha fatto la sua comparsa nella rassegna viareggina seppur non in carne e ossa. E invece oggi, martedì 23 giugno, CR7 era proprio in Versilia.

Non è dato sapere il motivo, sta di fatto che è stato avvistato e fotografato sul molo mentre stava per salire su uno yacht. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha postato la foto su Facebook scrivendo "Sì è lui, CR7 a Viareggio". Una frase semplice che ha destato moltissimi tifosi (e non).

Il calciatore della Juventus ha usufruito della giornata libera dopo la vittoria a Bologna, tra l'altro con un suo gol su rigore. Probabilmente in compagnia della partner Georgina Rodriguez ha optato per un tuffo in Versilia e per questo è stato visto a Viareggio.