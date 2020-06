Dorme sul bus, calci e pugni ai carabinieri che lo svegliano: arrestato

Un ventottenne nigeriano è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri del Norm di Pistoia per resistenza a pubblico ufficiale.

Attorno alle 2 un autista di autobus di linea (tratta Prato-Pistoia, una società di trasporti che opera in sostituzione di collegamenti ferroviari locali), giunto al termine della corsa in piazza Dante Alighieri, ha dovuto richiedere l’intervento dei Carabinieri per la presenza di un giovane che, nonostante i numerosi inviti, si era rifiutato di scendere dall’autobus. Il giovane si era addormentato e aveva chiesto all’autista di continuare la corsa sino alla sua abitazione.

I militari, dopo l'arrivo a bordo dell’autobus, hanno svegliato il passeggero cercando di convincerlo a scendere, ma questi, tutt’altro che collaborativo, ha fin da subito assunto un atteggiamento violento e di sfida, minacciando palesemente gli stessi militari.

Vani sono stati i tentativi dei carabinieri di riportarlo alla calma. L’uomo ha strattonato e spintonato i militari e si è dato alla fuga in via Sandro Pertini, in direzione della vicina Questura.

Ne è nato un breve inseguimento a piedi. Proprio all’altezza della Questura, avendo capito di essere stato ormai raggiunto, il giovane extracomunitario si è tolto la maglia, restando a dorso nudo, quindi ha “assunto la guardia” come un pugile, invitando i carabinieri allo scontro fisico.

I militari sono riusciti a bloccarlo senza che nessuno riportasse lesioni.

Il giovane nigeriano è stato condotto presso il Comando Provinciale Carabinieri di Pistoia, rinchiuso nelle camere di sicurezza, in attesa del vaglio della competente Autorità Giudiziaria.