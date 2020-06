E-state ai centri estivi di Cerreto Guidi per bambini 12-36 mesi, via alle iscrizioni

Al fine di venire incontro alle necessità delle famiglie ma soprattutto per consentire lo sviluppo di socializzazione e autonomia dei bambini e delle bambine, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha deciso di organizzare dal 29 giugno al 30 luglio, i Centri estivi per la fascia tra 12 e 36 mesi.

Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine residenti nel Comune di Cerreto Guidi che abbiano frequentato nell’anno educativo 2019/2020 i nidi comunali “Pappa e Ciuccio” di Stabbia ed “Il Lupo ed il Grillo” di Bassa.

Il servizio educativo estivo coinvolgerà 30 bambini di cui 20 nella struttura di Stabbia e 10 in quella di Bassa.

I centri estivi si terranno rispettando le linee guida dettate per la sicurezza e la salvaguardia dei bambini e degli educatori. L’ingresso dei piccoli avverrà dalle ore 7,30 con uscite fra le ore 12,00 e le ore 13,00 facendo in modo che ingressi e uscite avvengano scaglionati.

La domanda di iscrizione deve essere presentata preferibilmente online, inviando il modulo, debitamente compilato, all’indirizzo mail:comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it, allegando copia dei documenti dei genitori. In alternativa la domanda potrà essere presentata all’Ufficio protocollo del Comune con accoglienza sul lato Piazza Dante Desideri. Le iscrizioni possono essere presentate fino a venerdì 26 giugno. Sarà successivamente formata una graduatoria in base ai criteri indicati sul sito del Comune di Cerreto Guidi www.comune.cerreto.guidi.fi.it, dove sono disponibili le informazioni e i moduli di domanda.

“E’molto importante che i bambini nella fascia 0-3 possano tornare alla socialità- commenta il Sindaco Simona Rossetti- il fatto che ci siano le riaperture anche per loro è fondamentale per le famiglie e i bambini in un momento di crescita del bambino nel quale la socialità è decisiva. Come Amministrazione comunale, nonostante le oggettive difficoltà, siamo soddisfatti per essere riusciti a ripartire con E-state ai Ciaf e con i centri estivi che riguardano le fasce 0-3 e 3-6 anni”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa