Elezioni Toscana, Marcheschi (FdI): "Pd modifica scheda elettorale a 90 giorni dal voto"

“Oggi in aula Giani, da arbitro, si è messo a giocare permettendo di truccare le regole del gioco. La modifica della scheda elettorale a 90 giorni dalle elezioni, così come voluta dal Pd, è stata un’operazione subdola e scorretta approfittando dell’emergenza Covid e della complicità del Presidente del Consiglio Giani. Un blitz compiuto sotto mentite spoglie di una legge di manutenzione, ambito assolutamente improprio dove poter modificare una legge elettorale. Una furbata dato che la scheda è elemento sostanziale, non è un semplice problema di grafica. Non è una questione tecnica ma politica –attacca il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Si va ad incidere nella sostanza, si induce al voto l’elettore. Questa maggioranza è debole e si appresta ad arrivare alle elezioni truccando le regole elettorali. Gravi e colpevoli le mancanze del presidente Giani che oggi si è macchiato di aver abdicato ai suoi doveri di Garante di tutte le forze del Consiglio. Sarà proprio lui che potrebbe avvantaggiarsi da tale modifica sulla scheda elettorale –aggiunge Marcheschi- All’opposizione è stato negato il parere di legittimità sulla modifica della scheda. Uno strappo politico ed uno strappo alle regole, una forzatura anche in termini giuridici, ma soprattutto una furbata che mette in luce la debolezza del Pd e di Giani che, pur di vincere, sono disponibili anche a cambiare in modo truffaldino le regole del gioco. Non basterà truccare le regole stavolta, gli elettori puniranno severamente chi approfitta con arroganza del potere”.

Fonte: Ufficio Stampa