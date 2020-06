Famiglie di Carmignano donano i soldi versati per le gite scolastiche annullate dal Covid-19

Versano e raccolgono i soldi per far andare in gita scolastica i propri figli, poi però ogni cosa viene annullata a causa dell'emergenza Coronavirus. Questi genitori, invece che richiedere indietro i soldi versati per le uscite dei propri ragazzi, hanno deciso di pensare in maniera solidale.

È successo a Carmignano dove, le famiglie della classe III C dell'Istituto Pontormo, hanno dato una svolta ai soldi raccolti a inizio anno scolastico. Ad annunciarlo è il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti. Dopo che il Coronavirus ha impedito il normale svolgimento delle gite programmate i genitori non hanno richiesto i soldi indietro ma "hanno scelto di donarli all'associazione di volontariato Effetà Onlus, che si occupa delle persone più bisognose sul territorio", come ha scritto il primo cittadino sul suo profilo facebook. "La situazione d'emergenza in cui ci siamo trovati negli ultimi mesi ha colpito tutti, mettendo in difficoltà molte famiglie. Per questo l'operato delle associazioni di volontariato è sempre più importante e il gesto delle famiglie della III-C è un segno grande di solidarietà per tutta la nostra comunità".