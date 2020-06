Fattori: "Denuncerò Ceccardi per gli attacchi a don Biancalani"

Il candidato della sinistra alla presidenza della Regione Toscana, Tommaso Fattori, ha annunciato che sporgerà querela nei confronti dell’eurodeputata leghista Susanna Ceccardi per gli attacchi a don Massimo Biancalani. “È a dir poco indegno che Ceccardi cerchi visibilità attaccando un uomo straordinario come il parroco di Vicofaro, impegnato da anni nell’accoglienza ai migranti. La crisi ha dimostrato quanto il tema dei migranti fosse un problema del tutto inesistente ma lei insiste, come un disco rotto, con affermazioni cariche di odio e intolleranza. Ceccardi è la stessa che esultò in piedi su una ruspa dopo aver messo sulla strada i bambini di un campo rom a Cascina e che definì le unioni civili ‘il registrucolo degli amanti omosessuali’”. Venerdì prossimo Fattori andrà a Vicofaro per testimoniare a don Biancalani la vicinanza e la solidarietà di Toscana a Sinistra.

Fonte: Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra Regione Toscana - Ufficio Stampa