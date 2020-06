Topi di appartamento sulle colline fiorentine. Nella notte di domenica 21 giugno in via della Piazzuola sono state forzate le porte finestre di due appartamenti dello stesso stabile. All'interno i proprietari dormivano. I ladri lestamente hanno portato via 250 euro in una casa, nell'altra 100 euro e un orologio. Infine l'auto del proprietario, aperta con le chiavi trovate in casa. Il mezzo è servito per la fuga. La polizia sta indagando.