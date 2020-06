Geotermia, Fabio Sartori medaglia d'oro al MIFA con la foto 'Inside the Tower'

Nuove soddisfazioni per Fabio Sartori grazie ai suoi bellissimi scatti geotermici e non solo: in queste ultime settimane, infatti, il fotografo e dipendente Enel Green Power Sartori, classe 1962, originario di Massa Marittima e residente a Lago Boracifero nel Comune di Monterotondo Marittimo, ha ottenuto diversi riconoscimenti in importanti concorsi fotografici internazionali.

Fabio si è infatti aggiudicato il secondo premio nella categoria “Architettura” e la medaglia d’oro nel Moscow International Foto Awards (MIFA) grazie alla foto “Inside the Tower”, per l’occasione del concorso denominata “La Cattedrale”, uno scatto geotermico che raffigura l’interno di una torre di raffreddamento della centrale geotermica “Sasso 2” nel Comune di Castelnuovo Val di Cecina: la foto immortala un tecnico Enel all’interno della grande torre dalla forma iperbolica, a tiraggio naturale, che nella parte finale del processo di produzione geotermica raffredda il vapore per poi reiniettare l’acqua nel sottosuolo e mantenere in equilibrio il ciclo rinnovabile della geotermia. Lo scatto di Sartori racconta con un’immagine suggestiva la relazione tra il lavoro e l’uomo, tra la tecnologia e la persona, tra l’ingegno dell’umanità e la gestione della macchina in una dialettica delicata e affascinante, che non può prescindere dalla sicurezza. “Inside the Tower” è una foto che è già stata insignita di premi in altre circostanze e che è diventata un simbolo della geotermia in Italia e nel mondo.

Sartori, inoltre, in queste ultime settimane è stato premiato anche in altri concorsi internazionali: Macedonia Photo 2020, Digital World Photo Cup Zurich 2020 e 3th Athens – HPS Salon 2020 con foto geotermiche, ma anche di paesaggi e scorci naturali toscani. Alcuni scatti geotermici di Sartori, inoltre, sono stati pubblicati nel servizio giornalistico “L’energia nascosta della Terra” pubblicata su Focus di luglio 2020, in edicola da sabato 20 giugno.

Sartori ha espresso soddisfazione per questi importanti riconoscimenti, ottenuti grazie alla sua passione per la fotografia industriale e naturalistica maturata e affinata anche con l’esperienza lavorativa in Enel Green Power, dove opera nell’ “Area Geotermica Lago” all’interno dell’Operations & Maintenance Geo Italia: durante gli anni di professione, Fabio ha imparato ad associare nel tempo libero l’amore per la fotografia alla bellezza degli impianti geotermici e dei paesaggi in cui sono inseriti. Enel Green Power si è complimentata con Sartori per la sua capacità di narrare la geotermia attraverso foto che diventano quasi icone e che riescono a rappresentare con immagini di grande impatto il fascino di questa energia rinnovabile contenuta nel cuore della terra.

Fonte: Enel Italia - Ufficio stampa