Grafiche anti-Covid per gli operatori turistici dell'Empolese Valdelsa e del Montalbano

La Toscana nel cuore è pronta ad accogliere tutti i visitatori e i turisti in sicurezza. Per aiutare gli operatori ad adeguare le proprie attività alle normative di legge, l’Ambito Turistico dell’Empolese Valdelsa e Montalbano ha deciso di fornire loro una serie di grafiche anti Covid-19 per ricordare agli ospiti tutte le principali norme da seguire per la protezione di se stessi e degli altri.

Le grafiche sono 9, oltre a una generale che ricapitola tutti i comportamenti da tenere: dal lavarsi spesso le mani a coprirsi naso e bocca in caso di starnuti, dal mantenimento della distanza di sicurezza al divieto di assembramento, fino alla possibilità per il gestore di una struttura di prelevare la temperatura ai propri ospiti.

Ogni grafica riporta i testi in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo) mentre la grafica generale è disponibile in italiano e inglese.

Le grafiche sono dotate anche di QR code che consente di collegarsi direttamente alla pagina del sito di Toscana nel cuore dedicata alle informazioni anti Covid 19: la pagina è presente in lingua italiana e inglese e viene aggiornata periodicamente così da riportare tutte le informazioni utili.

Le grafiche anti Covid-19 di Toscana nel cuore sono disponibili nel sito dell’Ambito Turistico dell’Empolese Valdelsa e Montalbano: possono essere scaricate direttamente dalle strutture ricettive o dagli operatori del settore turistico e affisse nei propri locali per accogliere gli ospiti.

Per scaricare la cartella con tutte le grafiche in HD, basta andare sul sito toscananelcuore.it.

Per informazioni o domande è possibile contattare l’Ambito Turistico dell’Empolese Valdelsa e Montalbano inviando una email all’indirizzo info@toscananelcuore.it.

Fonte: Ufficio stampa