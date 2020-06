Il teatro si fa strada. Al via il centro estivo-laboratorio gratuito per ragazzi

Una nuova occasione per stimolare e sviluppare capacità espressive sul palcoscenico. Tra le proposte della ricca offerta educativa dei centri estivi promossi dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con la rete delle associazioni del territorio di cui capofila è La Stadera spicca “Il Teatro si fa strada…qui e ora”, un laboratorio gratuito di teatro rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 12 ei 17 anni.

Ad organizzarlo, nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza disposte dal governo, è l'associazione La Tarumba il 7, il 14, il 21 e il 28 luglio a Greve in Chianti presso il cortile della scuola primaria Domenico Giuliotti, il 25 giugno, il 2, il 9, il 16 e il 23 luglio a Strada in Chianti presso il giardino della scuola dell'infanzia Zanobi da Strada. Iscrizione obbligatoria on-line su www.la staderaonlus.eu. Per richiedere informazioni contattare Mariangela 320 33 30 557, Letizia 320 33 30 556, Viviana 339 47 01 559.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino