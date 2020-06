Infiorata mondiale per il Cammino di Santiago: Fucecchio c'è

Anche il Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio entra a far parte della Commissione di Gestione delle entità Infioratori del Camino de Santiago nata per promuovere il Giacobeo 2021 di Santiago de Compostela. La Commissione, di cui ad oggi fanno parte rappresentanti galiziani di Boiro, Bueu, La Coruña, Tuy, Redondela, Gondomar, La Guardia, As Pontes, Ponteareas e di altre località spagnole come Bejar, Castropol e Chinchon, ma anche realtà di Portogallo, Argentina, Nicaragua e Italia tra cui, appunto, Fucecchio, si pone come obiettivo la promozione del Cammino di Santiago e del patrimonio materiale e immateriale ad esso collegato, evidenziandone la ricchezza culturale, naturale e umana.

Due sono i principali progetti a cui i paesi membri stanno lavorando in vista del Giacobeo 2021: i Tappeti per il Cammino, ovvero la realizzazione, durante il primo semestre del 2021, di infiorate o tappeti artistici in ciascuna delle strade che convergono a Santiago de Compostela, che termineranno con il tappeto realizzato il 24 e 25 luglio 2021 in Plaza del Obradoiro a Santiago, e il Tappeto Mondiale, che consiste nella realizzazione, a cavallo tra il 24 e il 25 luglio, di infiorate dedicate a al Cammino di Santiago in tutti i paesi che hanno aderito al progetto, dando così vita ad una vera e propria infiorata mondiale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa