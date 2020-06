Iniziata la nuova distribuzione di mascherine a Pescia

Tanti cittadini si sono presentati al numero 17 di piazza Mazzini dove è iniziata la distribuzione dei 100mila i dispositivi regionali a disposizione dei cittadini che avranno diverse possibilità di procurarsele.

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha infatti organizzato insieme agli uffici comunali una distribuzione capillare che prevede diversi punti a disposizione dei cittadini : palazzo del Vicario, sede comunale, il Mefit, il mercato dei fiori, il punto informazioni di Collodi e la montagna pesciatina.

“Come prevedibile, molte persone sono venute a prendere le mascherine, suddivise in pacchi da cinque, ma tutto si è svolto nella massima sicurezza e tranquillità- ha dichiarato il sindaco di Pescia Oreste Giurlani che ha fatto un sopralluogo-. Grazie ai dipendenti comunali, a tutti i volontari e alla regione Toscana nella persona dell’assessore Federica Fratoni per la disponibilità e per la fiducia che ha ancora una volta dimostrato nei nostri confronti.

In piazza Mazzini sarà possibile ricevere i dispositivi di protezione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 : il lunedì, mercoledì e venerdì presso la tenda della protezione civile, il martedì e giovedì al numero 17. L’altro punto al Mefit, si troverà presso la portineria e le mascherine saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.

A Collodi verrà utilizzato il punto di informazioni turistiche il venerdì, sabato e domenica dalle 10,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30, mentre in montagna saranno le pro loco e i circoli, sollecitati dall’assessore Fabio Bellandi, a occuparsi della distribuzione dei dispositivi.

In questi mesi di emergenza sanitaria, il comune di Pescia ha distribuito la notevole cifra di oltre 300mila mascherine e tanti altri dispositivi di protezione.

Fonte: Ufficio stampa