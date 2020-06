Italia on the road, la Toscana protagonista dell'evento Lonely Planet

Ci saranno anche la costa e le isole toscane tra le tappe di ‘Italia on the road’, il viaggio di 3 settimane (dal 24 giugno al 29 luglio) organizzato da Lonely Planet, casa editrice delle più famose guide del mondo, per raccontare sui propri canali social e sul sito internet i luoghi italiani più belli e caratteristici. Lonely Planet Italia ha scelto e inserito tra le destinazioni da raccontare per Italia on the road anche la Toscana, dal 10 al 14 luglio, per raccontare il brand ‘Costa Toscana e Isole Toscane’ attraverso immagini, stories, post ed interviste.

"La Toscana - ha dichiarato l’assessore al turismo Stefano Ciuoffo - dopo una fase tanto difficile da risultare, solo fino a pochi mesi fa, del tutto inimmaginabile, si è attrezzata per ospitare al meglio turisti e toscani stessi. Il ritorno alla normalità, nel post Covid, passa anche da questa estate, da come sapremo comportarci. Angoli inediti e luoghi da riscoprire ce ne sono in abbondanza e la guida li racconta nel giusto modo. Ci sono tante toscane e quest’anno è l’occasione giusta per viverle tutte”.

“La Toscana contribuisce a questo progetto nazionale - ha detto Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica - le Isole e la Costa della Toscana sono state scelte da Lonely Planet che, con questa iniziativa live tour, intende promuovere l’Italia per il turismo nazionale, sostenendo i territori e gli operatori nella fase della ripartenza. La Toscana è pronta ad accogliere i turisti prendendosi cura del loro desiderio di viaggiare e visitare luoghi dove rigenerarsi e fare nuove scoperte, proponendo un’offerta in grado di assicurare benessere e sicurezza. Un messaggio positivo per tornare ad esplorare la nostra splendida regione e fruire delle nostre proposte turistiche”.

La costa e le isole toscane propongono itinerari, cammini e percorsi di spiritualità, borghi e tesori d’arte e cultura, bike e turismo sportivo, romanticismo, vita di mare, ideale per chi cerca nuove mete tra bellezza e relax. Tra le sue spiagge ci sono 20 Bandiere Blu e 14 Bandiere Verdi, così come verso l’interno, tra i borghi, una natura selvaggia e le tracce di storia e antichità, luoghi ideali dove apprezzare il patrimonio artistico e l’enogastronomia; per tornare poi al mare e alla costa nella sua veste più romantica. Un territorio dove relax e attività si possono vivere in tantissimi modi, seguendo proprie passioni o sperimentarne di nuove in piena sicurezza nel rispetto delle norme vigenti.

Il mare e l’entroterra toscano corrono per oltre 300 km in un continuo contrappunto attraversando una fascia sospesa tra mare e terra che offre in pochi attimi la magia di passare dal surf a una degustazione, dalla bicicletta a un borgo, da un parco naturale a uno archeologico, da un tramonto al fatidico sì.

Fonte: Regione Toscana