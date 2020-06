Le sagre aiutano i ristoranti: volantini di Vinci a Tavola per promuovere i locali della città

Le varie sagre di Vinci (Sant’Amato a Tavola, la Sagra della Chiocciola di Spicchio, la Festa de L’Unità di San Donato e la Festa sotto il Leccio di Faltognano) quest'anno non verranno svolte e a deciderlo sono stati gli organizzatori con i volontari.

Tutto ciò per un grande atto di solidarietà: non sottrarre clientela ai ristoranti del Comune di Vinci che, a causa della situazione sanitaria, stanno passando un periodo molto difficile.

Ma non è tutto. Sabato 20 giugno i volontari delle quattro feste vinciane si sono dati appuntamento a Sovigliana per distribuire dei volantini nelle cassette della popolazione locale.

Questi dépliant includono al proprio interno informazioni e numeri per prenotare nei ristoranti della zona, da Vinci a Sovigliana, passando per Vitolini e Spicchio.

Il prossimo appuntamento per distribuire questi volantini è per sabato 27 giugno nella zona di Vinci e nelle frazioni adiacenti per invogliare i cittadini ad andare nei locali della zona.

Fonte: Vinci a Tavola