Maggio Musicale, compenso sovrintendente Pereira è pari al tetto massimo consentito

“Il compenso riconosciuto al sovrintendente Alexander Pereira è pari al tetto massimo consentito per legge , ossia 240mila euro l'anno”. È quanto dichiara l'assessore Stefano Ciuoffo, rispondendo all'interrogazione presentata dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella (Forza Italia).

Maggio Musicale, Stella (FI): "Compenso 240mila euro sovrintendente Pereira assolutamente ingiustificato"

L'assessore, leggendo la nota scritta direttamente dalla Fondazione, riferisce anche che in occasione della sospensione delle attività, “su richiesta dello stesso Pereira gli emolumenti sono stati ridotti del 10 per cento per cinque settimane. Ne restano a disposizione altre nove”. “Il compenso – continua - è fisso per tutta la durata del mandato, la relativa copia può essere visionata, ma non se ne fornisce una in questa sede come stabilito dal regolamento. Gli emolumenti sono comunque consultabili ai sensi della normativa sulla trasparenza”.

Fortemente critica la replica di Stella che dichiara: “È inaccettabile la posizione di Pereira, che al vicepresidente del Consiglio ha risposto di recarsi fisicamente presso il Maggio per visionare copia del suo compenso”. Stella si dichiara inoltre “indignato che al sovrintendente sia applicato il tetto massimo consentito. Il più alto nella storia del Maggio e sarà ricordato per questo. Possiamo anche dare il massimo – continua – ma quando Pereira dimostra di valere tanto”. “L'arroganza di chi è pagato con soldi pubblici non è consentita”, prosegue il vicepresidente del Consiglio regionale, annunciano che andrà personalmente alla Fondazione giovedì prossimo (26 giugno, ndr) per chiedere copia del contratto. “Poi lo porterò in Consiglio e lo leggerò, anche se qualcuno vorrà querelarmi”.

Fonte: Regione Toscana