Mascherine solidali made in Quarrata: l'iniziativa della Cooperativa Sociale Integra e Pozzo di Giacobbe

La Cooperativa Sociale Integra, in collaborazione con l’Associazione Pozzo di Giacobbe, ha dato vita al progetto #mascherinesolidali che consiste nella produzione di mascherine multistrato in tessuto, un prodotto che ha lo scopo principale di proteggere la nostra salute rispettando l’ambiente e incrementando il valore sociale di un accessorio divenuto così importante per la quotidianità di ciascuno di noi.

Integra è una cooperativa sociale di tipo B attiva a Quarrata dal 2010 che ha come scopo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate; è un laboratorio di cucito in cui creatività, integrazione e rispetto per l’ambiente si intrecciano e danno vita a prodotti artigianali unici, ecologici e responsabili. Le #mascherinesolidali prodotte da Integra sono interamente realizzate a mano con materiali di riuso (esuberi di produzione, campionature, giacenze di magazzino); sono mascherine igienizzabili e riutilizzabili, a bassissimo impatto ambientale, dotate di ferretto stringinaso e di tasca laterale per inserire un filtro. Le #mascherinesolidali sono strumenti di protezione per la comunità, per adulti e bambini, 100% Made In

Quarrata, e hanno anche una ulteriore finalità di charity.

La vendita di ogni articolo, infatti, vedrà il 10% del suo ricavato destinato al sostegno dell’Emporio Sociale di Quarrata, una realtà attiva già da alcuni anni anche grazie all’operato dell’Associazione Pozzo di Giacobbe che ancora oggi vede, tra i suoi soci e volontari, molte persone dedite quotidianamente al sostegno primario di tanti nuclei familiari del nostro territorio. Il resto del ricavato andrà invece a sostegno delle attività del laboratorio tessile di Integra, la cui missione da sempre è quella di progettare e condurre azioni di accompagnamento al lavoro di donne che vivono in particolari condizioni di disagio e di marginalità, per dare loro una nuova occasione di integrazione.

DOVE TROVARLE

Le #mascherinesolidali saranno acquistabili a partire dalla prossima settimana presso alcuni esercenti di Quarrata e Pistoia che hanno aderito al progetto. Ecco quali sono!

Abbonbrì Agriturismo – Via Montemagno 38, Quarrata

Casa e Cuori – Via Montalbano 12, Quarrata

Florenzi Casa – Via Statale 168, Olmi Quarrata

Fratelli Lunardi – Via Lucciano 33, Quarrata

Il Ghirigoro – Piazza Risorgimento, Quarrata

Lo Spazio di Via dell’Ospizio – Via dell’Ospizio 26/28, Pistoia

Marameo Junior – Viale Montalbano 182, Quarrata

Rosa Tea Erboristeria – Viale Montalbano 19, Quarrata

“Con questa iniziativa si rafforza il legame di Integra con il territorio ed il suo impegno attento alla dimensione ambientale e sociale dell’impresa. – afferma Daniela Gai, Presidente della Cooperativa Integra. “È un piccolo gesto di sostegno all’attività dell’Emporio Sociale e nello stesso tempo una produzione utile alle esigenze di sicurezza dei cittadini nel rispetto dell’ambiente. Colgo l’occasione per ringraziare gli esercenti che hanno già aderito al progetto e tutti quelli che vorranno farlo nei prossimi giorni. Le adesioni sono aperte, insieme

possiamo fare la differenza”.

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso anche dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Quarrata Lia Colzi. Inoltre le #mascherinesolidali prodotte da Integra sono state consegnate in dotazione a tutti i bambini che, a partire da questa settimana, partecipano alle attività di “R-Estate a scuola”, il centro estivo organizzato dal Pozzo di Giacobbe e dalla Cooperativa Gemma insieme al Comune di Quarrata e ai due istituti comprensivi della nostra città. Una scelta questa guidata dall’importanza che ha la sensibilizzazione delle nuove generazioni rispetto alle tematiche ambientali, con l’augurio che l’educazione al riuso cresca di giorno in giorno insieme ai ragazzi.

Chiunque volesse aderire all’iniziativa con la propria attività, o avere maggiori informazioni sul progetto, non esiti a contattare la cooperativa Integra scrivendo all’indirizzo info@progettointegra.info . Invitiamo tutti a seguire l’hashtag #mascherinesolidali e a non perdere le novità dell’iniziativa attraverso i canali social di Integra e del Pozzo di Giacobbe.

Fonte: Pozzo di Giacobbe - Ufficio stampa