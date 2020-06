Nuovi Punti Prelievi da Rete Pas tra Firenze e il Chianti

Rete Pas amplia ancora i servizi con l’apertura di 4 nuovi punti prelievi presso le sedi ambulatoriali di:

• Firenze Le Piagge in via Lazio 10 (all’interno del centro commerciale le piagge)

● Firenze Nord in via Ponte alle Mosse 179F.

● San Donnino in via delle Molina 56/B.

● Greve in Chianti in via delle Pace 8.

I vantaggi offerti da Pas

I punti prelievi Pas offrono dei vantaggi per tutti gli utenti:

• Il costo per analisi del sangue di routine è vantaggioso poichè più basso del ticket Asl e di laboratori privati sul territorio di Firenze.

(Ad esempio le ricette tipo “colesterolo, azotemia, trigliceridi, glicemia, creatinina, bilirubina, prelievo ematico” che negli altri ambulatori privati vanno da €41,00 a €76,00 e con il ticket Asl €44,00, con la nostra tariffa, è di soli €37,00)

• I tempi di consegna dei referti sono minimi

• I prelievi si effettuano su appuntamento

Come accedere al servizio prelievi Pas

● Per prenotare le analisi del sangue è necessario chiamare il numero unico 055 71.11.11

● Presentarsi presso la sede muniti di tessera sanitaria e documento d’identità.

● È possibile eseguire le analisi del sangue anche senza ricetta medica.

Inoltre il servizio è disponibile e attivo da diversi anni anche nelle altre due sedi storiche di Pas: a Scandicci in via G. Bessi 2 e a Firenze Isolotto in via San Bartolo a Cintoia 20 H/3.

Fonte: Ufficio stampa