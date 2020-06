Ordigno bellico sulle colline di Empoli: il ritrovamento a Cerbaiola

Ieri mattina sulle colline di Empoli, a Cerbaiola, è stato ritrovato un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale. A riportare la notizia è La Nazione. Le persone che hanno ritrovato l'ordigno, nascosto per anni e riaffiorato in un campo, hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di via Tripoli i quali hanno constatato, dopo un'analisi, che si dovrebbe trattare di un proiettile di mortaio.

Sempre da quanto si apprende dal quotidiano, in attesa dell'arrivo delle squadre degli artificieri, i carabinieri della Compagnia guidata dal maggiore Daniele Riva hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona occupata dall'ordigno inesploso. Tutta l'area è stata recintata così da allontanare chiunque volesse dare un'occhiata.