Pielle Livorno, Alessio Iardella è biancoazzurro

La società PIELLE LIVORNO comunica con grande soddisfazione di aver raggiunto un accordo con il giocatore Alessio Iardella per la stagione sportiva 2020/2021.

Combattente generoso, gran difensore, mano dolce da tre e sgusciante in penetrazione, Iardella è un prodotto del vivaio della Pallacanestro Don Bosco. inizia la carriera da senior a Castelfiorentino in Serie B e nella sua terza e quarta stagione va in doppia cifra con 10 e 12.2 punti. Nel 2010/11 a Sant’Antimo, in A dilettanti, gioca 18’ e segna 6 punti in regular season e ai playoff, e sempre in categoria, l’anno successivo, a Fabriano ne realizza 10.1 col 34% da tre e con quasi 3 recuperate di media, oltre ai 17 di media ai playout salvando i marchigiani.

Nel 2012 il ritorno in maglia Pall. Don Bosco in B (14.3 punti di media ed è fra i migliori del girone). Nel 2014 l’inizio del matrimonio lungo 7 anni con il Golfo Piombino, di cui diventa capitano, e con il quale tocca spesso e volentieri la doppia cifra al termine di ogni stagione.

“Sono davvero felice di entrare a far parte di questa di questa importante realtà cestistica livornese; ci è voluto davvero un attimo per trovare i punti di incontro con la dirigenza. Lo volevamo entrambi, con lo stesso entusiasmo. Scendo di categoria dopo molti anni per una scelta di vita, ma sono qui per vincere. Fisicamente sto bene ed ho una gran voglia di giocare. Si tratta di una sfida stimolante in una società dal passato glorioso, ma che guarda al futuro con rinnovato entusiasmo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e i tifosi della Pallacanestro Livorno.

Mio padre che ha vissuto gli anni d’oro del basket livornese e me li ha sempre raccontati come strepitosi. Ancora oggi sono là a scaldare i gradoni ed è un fattore importantissimo che ci accompagnerà partita dopo partita. Fino alla fine forza Pielle!”.

Soddisfatto anche il direttore generale Roberto Creati:

“Siamo orgogliosi di poter contare il prossimo anno su un giocatore del calibro di Iardella; in un attimo abbiamo trovato la sintonia e l’accordo, oltre alla condivisione dei i nostri progetti e programmi. Benvenuto Alessio“.

Fonte: Pielle Livorno - Ufficio Stampa