Politica, Rossi a Salvini: "In Toscana non ci sono buchi, i nostri bilanci sono certificati"

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi risponde alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini, giunto questa mattina a Santa Croce sull'Arno insieme alla collega di partito Susanna Ceccardi, candidata alla presidenza della Regione. Qui la notizia Salvini a Santa Croce.

"Caro Salvini, l'unico vero buco è quello dei 49 milioni che la Lega ha truffato allo Stato, di cui alla Toscana, per quota parte, ne spetterebbero almeno tre. Sarebbe onesto da parte della Lega procedere alla restituzione del maltolto ai cittadini e alle imprese toscane. In questi periodi di grave crisi economica e occupazionale potrebbe servire ad aiutare il turismo sulla costa. In ogni caso, in Toscana non ci sono buchi: i nostri bilanci sono certificati, in pareggio e regolarmente approvati dalla Corte dei Conti. Avverto Salvini che, se continuerà a diffondere notizie false, infondate e infamanti, nonostante la sua adorata immunità parlamentare, saremo costretti a tutelarci nelle sedi appropriate".

Fonte: Ufficio stampa