Prato, incontro sulla sicurezza pubblica in Prefettura

Nella mattinata di oggi, 23 giugno 2020, si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con l’obiettivo di fare il punto della situazione sul rispetto delle misure di contenimento “anti COVID-19”, previste dall’ultimo d.P.C.M. dell’11 giugno u.s. Al Tavolo, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Vice Presidente della Provincia, l’Assessore alla sicurezza urbana e mobilità del Comune di Prato con il Comandante della Polizia Municipale, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il Comitato ha convenuto sulla necessità di non abbassare la guardia e di proseguire nell’attività di controllo sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio, tra cui il divieto di assembramento, al fine di scongiurare eventuali comportamenti irresponsabili che possano vanificare gli sforzi compiuti nei mesi scorsi.

Fonte: Prefettura di Prato - Ufficio Stampa