Priorità alla Scuola, Cgil aderisce e scende in piazza a Firenze

La Cgil-Camera del Lavoro Metropolitana di Firenze, insieme alla Flc-CGIL Firenze, aderisce all’iniziativa promossa da “Priorità alla Scuola” per il prossimo 25 giugno. Appuntamento a Firenze alle ore 18 davanti all’ingresso della Biblioteca Nazionale in piazza dei Cavalleggeri

Dicono Cgil e Flc Cgil Firenze: "Sorprende negativamente come in queste settimane siano di fatto ripartite praticamente tutte le attività ma la riapertura delle scuole non sia mai stata presa in considerazione. Pretendiamo di riprendere l’attività didattica fin dall’inizio del prossimo Anno Scolastico. E vogliamo essere messi nelle condizioni di farlo, nel rispetto di chi ci lavora (sia esso personale diretto o in appalto), degli studenti e dei genitori.

La CGIL offrirà sempre le proprie proposte e idee al dibattito e si impegna ad allargare il confronto in modo da coinvolgere l’intera comunità educante.

Ora serve un piano concreto in grado di far ripartire le scuole.

Chiediamo che vengano prese tutte le soluzioni necessarie, ma non possiamo aspettare oltre. Vogliamo riaprire le scuole, tornare a lavorare con i nostri studenti, far ripartire il motore del nostro paese, partendo dalla centralità della scuola.

Servono nuove assunzioni, si facciano velocemente!

Servono nuove strutture, più ampie e meglio attrezzate, si trovino!

Serve un piano di tutela e sicurezza, si definisca con il contributo di tutte le parti!

Servono nuovi strumenti informatici, si definiscano quali e come usarli, sapendo che la didattica a distanza non può e non deve essere la soluzione!

“SPAZIO PER LA SCUOLA, SPAZIO ALLA SCUOLA: ORA O MAI PIÙ!”

Aderiamo anche all’invito degli organizzatori a tenere buone Pratiche di comportamento onde prevenire il contagio da covid-19".

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze