Pedofilia, parte il processo di appello per ex sacerdote

Dopo la condanna a 4 anni e 4 mesi del tribunale di Prato per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 10 anni, oggi si è tenuto il processo di appello nei confronti dell'ex sacerdote Paolo Glaentzer a Firenze. Dopo il primo grado, Papa Francesco ha dimesso il prete dallo stato clericale. L'ex don fu arrestato in flagranza di reato dopo essere stato trovato in atteggiamenti intimi con la bambina all'interno della sua auto dalle parti di Calenzano. Al termine del processo per rito abbreviato venne condannato anche a un risarcimento di 50mila euro verso la giovane piccola. In appello i legali della famiglia hanno chiesto di riconoscere il danno anche ai genitori.