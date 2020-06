Quarrata, pubblicato il bando per la concessione di contributi alle associazioni

Anche quest’anno l'Amministrazione comunale ha emanato un bando pubblico per la concessione di contributi e vantaggi economici a sostegno di iniziative e progetti in ambito sportivo, culturale, didattico e di promozione del territorio promossi da associazioni e soggetti che operano sul territorio comunale.

Il bando è rivolto a tutte quelle realtà senza fini di lucro, che intendono organizzare (o anno già organizzato) entro l’anno in corso iniziative di interesse pubblico in ambito culturale (ad esempio cinema, musica, teatro, arte, beni culturali, poesia, letteratura, tradizioni popolari etc.), sportivo (attività sportiva giovanile, manifestazioni sportive), didattico e inerente alla promozione del territorio.

Le proposte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 luglio 2020 e saranno giudicate da una commissione tecnica.

Il bando e lo schema di presentazione della domanda possono essere consultati e scaricati dal sito istituzionale del Comune di Quarrata: https://bit.ly/2Yp68XU

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa