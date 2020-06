Riparte la raccolta fondi per la Pediatria dell'ospedale di Poggibonsi

E' questa l'occasione della ripartenza della raccolta fondi per il bilirubinometro transcutaneo destinato al reparto dell'Unità Operativa Complessa di Neonatologia e Pediatria dell'Ospedale di Campostaggia.

Dopo la presentazione del progetto effettuata a Febbraio, proprio a ridosso dell'inizio della pandemia Covid, abbiamo deciso di sospendere la raccolta, che al momento è ferma a euro 1.980,00, dedicandoci comunque assieme alle altre Associazioni di Volontariato di Poggibonsi e con la supervisione dell'Amministrazione Comunale, ad aiutare la città di Poggibonsi tramite la consegna delle spese e dei medicinali a domicilio, delle mascherine, il servizio help desk per entrambi i Comprensivi Scolastici del Comune di Poggibonsi ed ai quali abbiamo già dato la disponibilità di aiuto gratuito, in caso di necessità, anche alla riapertura delle scuole.

E grazie anche al Club del Colombaccio di Poggibonsi nella persona del Presidente Brogioni ed il Ristorante Alcide con lo stimolo della Signora Roberta, ne è sorta fuori la motivazione che spinge tutti noi a terminare il prima possibile la raccolta per poter donare il prezioso macchinario all’ospedale di Campostaggia, che risulterà utile ed essenziale anche per tutti i bambini che nascono nella Valdelsa.

La cena a base di pesce si svolgerà a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria, Domenica 5 Luglio dalle ore 19:30 presso il Ristorante Hotel Alcide di Poggibonsi.

Ricordiamo che sarà a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria entro il 3 Luglio 2020 ai numeri 3276605342 oppure 3921939909.

Per chi volesse effettuare una donazione, sarà possibile effettuarla in loco oppure tramite IBAN IT 44 M 08673 71940 003003037453 presso Chianti Banca Filiale di Poggibonsi.

Fonte: Associazione Il Masso