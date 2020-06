Salvini a Santa Croce, l'appoggio a Ceccardi: "Sarà sindaco dei toscani"

"Ceccardi è una buona candidata perché ha fatto il sindaco". Queste alcune parole del leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Santa Croce sull'Arno in visita al Poteco dagli industriali del distretto conciario.

Tra i tanti temi affrontati quelli del lavoro, delle infrastrutture, e ovviamente le elezioni. Pensare la Toscana come un Comune per Susanna Ceccardi come sindaco dei Toscani, questa la visione del segretario della Lega. "Susanna ha mantenuto tutte le promesse, dopo 50 anni non siamo più divisi come centrodestra, 5 anni fa andammo divisi, chi è divisa ora è la sinistra e questo sarà a nostro vantaggio", ha spiegato. E ribadisce: "Per essere in Parlamento si dovrebbe avere un esperienza come sindaco, amministratore, assessore, consigliere comunale".

Tre punti per la Toscana? "Dovete sentire Ceccardi. Da tutta la Toscana mi chiedono più lavoro, meno tasse, taglio dell'Iva, sostegno per gli agricoltori".

Salvini era presente a Santa Croce dopo una colazione a Lucca con un 'comizio' improvvisato, ripreso dal suo staff e pubblicato sulla sua pagina Facebook. "Abbiamo scelto come candidato un sindaco che ha rispettato le promesse, ha promesso di chiudere il campo rom e l'ha fatto, ha abbassato le tasse a commercianti e cittadini", ha affermato a Lucca.