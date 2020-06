Sanità, ambulatori di Urologia a Monsummano e Montecatini Terme

Da oggi le attività ambulatoriali specialistiche di Urologia saranno effettuate presso i presidi territoriali di Monsummano Terme e di Montecatini Terme, aumentando l’offerta territoriale dei servizi specialistici.

In particolare presso il poliambulatorio di Monsummano sarà possibile effettuare anche le prestazioni di Urodinamica per lo studio funzionale dell’incontinenza maschile e femminile e le Uroflussimetrie per valutare l’ostruzione causata dalla ipertrofia prostatica.

Queste attività saranno coordinate dalla dottoressa Ida Vici che trasferisce la sua sede dall’ospedale al territorio venendo incontro alle necessità espresse dai cittadini che potranno così usufruire di un servizio completo e diffuso sul territorio della Valdinievole.

Come sempre gli appuntamenti potranno essere presi rivolgendosi ai consueti CUP aziendali.

Coloro che hanno già un appuntamento programmato saranno avvertiti del cambio di sede dagli operatori addetti.

Questa operazione di potenziamento e stata realizzata grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della Zona Valdinievole, del personale infermieristico e della stessa Dottoressa Vici e permette di riprendere la piena attività urologica dopo la temporanea sospensione dovuta alla emergenza COVID-19.

Fonte: AUSL Toscana Centro - Ufficio stampa