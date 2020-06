Scadenze delle tasse e Mudev tra i temi del Consiglio comunale a Capraia e Limite

Il prossimo Consiglio Comunale di Capraia e Limite si riunirà in seduta straordinaria, presso la sede comunale, venerdì 26 giugno alle ore 21.15. Il Consiglio Comunale si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di prevenzione dal contagio dal Covid-19.

Questi i punti all’ordine del giorno:

1) Progetto "In Etruria" itinerario "Toscana terra etrusca – da Fucecchio a Fiesole" approvazione schema di convenzione

2) Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu)

3) Nuova Imu – determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2020

4) Determinazione del numero di rate e delle scadenze della tassa sui rifiuti (Tari) anno 2020

5) Approvazione rendiconto della gestione 2019 ed approvazione della relazione illustrativa della giunta comunale al rendiconto della gestione 2019

6) Emergenza Covid-19: sospensione imposta di soggiorno dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021

7) Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci: convenzione per la gestione del sistema museale unico dell’Empolese valdelsa

denominato “museo diffuso empolese valdelsa”.

8) Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” ad oggetto “chiarimenti sulla programmazione degli interventi per la manutenzione del decoro urbano”

9) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Impegnarsi per Capraia e Limite” ad oggetto “aiuto economico ai commercianti”

10) Interrogazione presentata dal gruppo consiliare “Capraia e Limite viva” su sanificazione

11) Mozione presentata dal gruppo consiliare “Capraia e Limite viva” per la sicurezza del cittadino verso Covid-19

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa