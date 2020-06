Spaccio a Firenze, la battaglia infinita della municipale

Ha cercato di sfuggire alla Polizia Municipale per evitare la segnalazione in Prefettura quale consumatore di droga. Ma così facendo è entrato con lo scooter nel Parco dell’Argigrosso sfrecciando in mezzo alle persone. Quando è stato bloccato per lui è scattato anche il ritiro della patente.

È successo venerdì pomeriggio. Gli agenti si trovavano in zona Isolotto quando hanno assistito in diretta allo scambio droga-denaro. Immediato l’intervento: il pusher è stato fermato sul posto mentre il cliente, per evitare la segnalazione in Prefettura come consumatore di stupefacenti, ha tentato di fuggire a bordo del suo ciclomotore. Inseguito dagli agenti, si è avventurato all'interno del parco pedonale dell'Argingrosso incurante della presenza di persone. Alla fine però ha perso il controllo del mezzo e quindi è stato bloccato. Il pusher, risultato un 24enne marocchino già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per spaccio. Il cliente, 47enne italiano, è stato trovato in possesso di cocaina (0,64 grammi di cocaina al costo di 40 euro) che ha ammesso di aver appena acquistato. Oltre alla segnalazione in Prefettura, per lui è scattato il ritiro della patente di guida, mentre il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Passando a ieri, la Polizia Municipale ha effettuato due interventi contro lo spaccio. Il primo intorno a mezzogiorno nel Parco delle Cascine, protagonista sempre Piper. Il cane antidroga della Polizia Municipale durante una perlustrazione di routine nella zona del Giardino della catena, ha fiutato la presenza di sostanze. Scavando è stato trovato un rosso involucro di pellicola trasparente: all’interno 13 palline di hashish avvolte in cellophane.

Piò o meno alla stessa ora l’altro intervento in via Palazzuolo. Qui gli agenti hanno fermato un cittadino nigeriano trovato in possesso di 64 grammi di marijuana già suddivisi in sette dosi pronte per la vendita. L’uomo, residente in un comune della provincia fiorentina e in regola con le normative sull’immigrazione, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In entrambi i casi la droga è stata sequestrata.

