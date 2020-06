Spaccio e detenzione di eroina, un uomo arrestato a Pisa

Nella giornata di ieri un uomo di 49 anni è stato arrestato a Pisa per detenzione e spaccio di stupefacenti. I carabinieri di Pisa, durante un servizio di controllo, hanno sorpreso il 49enne mentre stava cedendo una dose di eroina, dal peso di quasi 1 grammo, ad un giovane del posto.

La successiva perquisizione ha fatto emergere quasi 2 grammi e mezzo, sempre di eroina, e oltre 300 euro in contanti ritenuti provenienti dall'attività di spaccio. L'uomo è finito in manette ed è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo programmato per domani.