False forze dell'ordine truffano coppia di anziani a San Miniato Basso: via oro e gioielli

False forze dell'ordine entrano in casa con la truffa dell'acqua e, a subirne le conseguenze, è stata una coppia di anziani di San Miniato Basso. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. I coniugi sono stati sorpresi, nella tarda mattinata di ieri, dall'arrivo di due persone che si sono presentate come forze dell'ordine alla loro porta. I due, sostenendo di dover entrare per controllare un inquinamento dell'acqua corrente, sono riusciti ad entrare in casa della coppia.

Una volta dentro, i truffatori hanno consigliato a marito e moglie di mettere oro e gioielli in frigo o si sarebbero danneggiati. La coppia non ci ha pensato due volte e ha obbedito, non sapendo però che sarebbe stata proprio quella la truffa. I due hanno prelevato rapidamente gli oggetti preziosi dal frigo e sono scomparsi andandosene con una scusa. I coniugi hanno scoperto in seguito, aprendo il frigorifero, che i loro effetti personali non c'erano più. Una volta capito l'inganno hanno denunciato la vicenda ai carabinieri.