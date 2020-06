UniFi, campi estivi per i bambini all’Orto Botanico

Giochi all’aperto, osservazione di piante, fossili e minerali, attività di semina di piante lavori creativi, caccia al tesoro. Sono queste alcune delle attività proposte dai campi estivi all’Orto Botanico per bambini dai 6 ai 10 anni a cura del Sistema Museale dell’Università di Firenze per le prossime settimane fino al 31 luglio.

Il programma prevede, dal lunedì al venerdì, l’accoglienza tra le 8.30 e le 9 e l’uscita tra le 12.30 e le 13 in via La Pira, 8. Si lavorerà in piccoli gruppi in zone d’ombra con i tavolini all’aperto e nell’Ostensio, l’aula didattica attrezzata all’interno dell’Orto. Qui, per tutta la settimana, ogni bambino avrà il proprio tavolino con il proprio nome dove conserverà il materiale consegnato il primo giorno (matite, gomma, colla, forbicine, carta) in una busta o contenitore personalizzato.

Il numero massimo di iscritti per settimana è dieci. Sono previste riduzioni per i figli dei dipendenti dell’Università di Firenze, della Regione Toscane e dei Soci Coop.

Tutte le attività sono conformi alle linee di indirizzo ministeriali per la gestione in sicurezza dei centri estivi e delle attività per minori nella fase 2 di emergenza COVID-19 e alla Ordinanza regionale n. 61 del 30/05/2020.

Fonte: Università di Firenze - ufficio stampa