Volontari della Protezione civile entrano gratis nei musei: sì alla proposta di Draghi (FdI)

“Un’ottima notizia alla vigilia di San Giovanni: la commissione Bilancio questa mattina ha approvato una proposta di Fratelli d’Italia per garantire l'accesso gratuito nei musei civici ai volontari fiorentini della Protezione civile che si sono impegnati nell'emergenza da Covid-19. Un giusto riconoscimento per chi si è messo al servizio della comunità in un momento drammatico”. Questa la dichiarazione del capogruppo Alessandro Draghi, che ha proposto l’atto.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa