Cloruro di vinile a Casalguidi, in corso indagine Arpat

È in corso un'indagine Arpat per la presenza di cloruro di vinile in una falda a Casalguidi (Serravalle Pistoiese). È localizzata nella zona industriale di Redolone e durerà fino al 26 giugno.

L'indagine è finalizzata a localizzare meglio la fonte di contaminazione a seguito del rinvenimento nei mesi scorsi nella falda acquifera di cloruro di vinile monomero (Cvm). Dopo il ritrovamento, sono stati svolti rilevamenti per la ricostruzione nel tempo delle industrie presenti nell'area nel corso del tempo. Si ipotizza che possano essere state usate trielina o percloroetilene.

Tali composti, "una volta percolati in falda, successivamente, attraverso un processo noto in letteratura scientifica, si sono trasformati nel tempo in cloruto di vinile monomero".