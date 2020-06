Due nuove auto elettriche per il Comune di Quarrata

L’Amministrazione comunale di Quarrata sceglie l’energia green per il proprio parco mezzi: dovendo sostituire una serie di veicoli ormai vecchi, il Comune ha infatti deciso di sostituirli in parte con automobili elettriche. Nella seduta dello scorso 15 giugno, la giunta comunale ha deliberato di alienare tre autocarri (un Volkswagen, un Fiat Iveco e un Piaggio Porter) e tre Fiat Panda. Gli autocarri saranno sostituiti con l’acquisto di nuovi mezzi (questi non elettrici), mentre le tre Fiat Panda, saranno tutte sostituite con il noleggio di tre nuovi veicoli elettrici, due a servizio della Polizia Municipale e uno per il Servizio Lavori Pubblici.

“L’Amministrazione – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – ha deciso da tempo di investire nell’energia pulita: la sostituzione dei mezzi del comune con nuovi veicoli elettrici fa infatti seguito ad altre scelte compiute dalla giunta, che vanno nella direzione di un investimento nelle energie rinnovabili ed in politiche ambientali sostenibili, tra le quali l’installazione, lo scorso dicembre, di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche in piazza Aldo Moro e in piazza Enrico Berlinguer”.

Il noleggio delle auto elettriche è inserito anche nella deliberazione proposta dalla giunta comunale relativa al Piano biennale dei servizi e delle forniture approvata martedì 23 giugno dal Consiglio Comunale.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa