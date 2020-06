Biblioteca comunale di Carmignano, riparte il prestito di materiali multimediali

Da oggi alla biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte” ritorna disponibile il prestito di materiali multimediali, dopo lo stop forzato causato dall'emergenza Coronavirus.

La biblioteca ha acquistato cento nuovi dvd, per adulti e per ragazzi, già disponibili per il prestito, che andranno ad arricchire la raccolta di cd musicali ed audiolibri.

La biblioteca è aperta con dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 19, il servizio di prestito e restituzione è disponibile previo appuntamento, scrivendo a biblioteca@comune.montemurlo.po.it o telefonando al numero 0574-558567.

Al seguente link è possibile effettuare una ricerca sul materiale disponibile: http://catalogo.po-net.prato.it/easyweb/w2002/index.php?scelta=campi&&biblio=RT10DB&lang=

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa