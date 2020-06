Biblioteca Lastra a Signa, piaprono le aule studio

Da mercoledì 1° luglio si potrà accedere alla biblioteca comunale di Lastra a Signa, non soltanto per il servizio di prestito e restituzione, anche per utilizzare le sale studio. Per i posti a sedere, in tutto 15 disponibili, dovrà essere garantito il rispetto della distanza di almeno 1 metro tra gli utenti e le postazioni saranno indicate con apposito numero identificativo.

L’utente è tenuto a indossare la mascherina per tutto il tempo che rimarrà in biblioteca. Per effettuare le prenotazioni bisogna essere iscritti alla biblioteca e chiamare il numero 055.3270124 entro il giorno precedente alla data desiderata (massimo tre prenotazioni nella stessa settimana). L’orario di apertura della Biblioteca, che rimarrà invariato fino al 31 agosto (chiusura dal 17 al 21 agosto), è lunedì-mercoledì-venerdì 9.00-13.00, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 19, sabato chiuso.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa