CasaSelva, i cavalli di Susan Leyland a Siena

In occasione del Palio di Siena, sospeso quest’anno causa Covid-19, la Galleria Sensi Arte ha organizzato presso il suo appartamento nel cuore di Siena e presso il Museo della Contrada della Selva, una mostra personale dell'artista Susan Leyland. Nota al pubblico per le sue sculture di cavalli, Leyland si confronta per la prima volta con il tema del Palio e lo interpreta per la Contrada della Selva.

Caratteristica poetica dell’artista è di restituire al cavallo un'aurea di selvatica nobiltà, rispettando il carattere profondo dell’animale e la sua autentica natura. Tutte le opere sono realizzate artigianalmente con fare lento e preciso: la materia porosa della terracotta viene modellata, levigata con morbido segno, lasciata asciugare all’aria e poi cotta ad alta temperatura. Il risultato è un’opera scultorea di grande armonia estetica e di taglio contemporaneo.

Calendario Appuntamenti:

Vernissage: il 2 Luglio ore 18.00

con la presenza dell'Artista e del Priore della Contrada

e i giorni 3, 4, 5 Luglio, presso l'appartamento privato della Galleria in Siena centro.

(Visita solo su appuntamento al 333 9091367).

Finissage: Il 16 Agosto ore 19.00

con omaggio di un bassorilievo al popolo dei selvaioli

e i giorni 14, 15, 16, presso il Museo della Contrada, piazzetta della Selva 3, Siena.

Orari 10.00-12.00 e 16.00-19.00 (fuori orario contattare il 333 910 6878).

Attenzione: Appuntamenti individuali o a gruppi ristretti. Le nuove normative Covid ci impongono la regolamentazione delle visite per non superare il limite di presenze. I consueti appuntamenti pubblici delle nostre inaugurazioni saranno d'ora in poi regolati da distanziamenti previsti dalla legge. E' d'obbligo la presenza con la mascherina per tutti i nostri ospiti amici. Da parte nostra garantiamo igienizzazione dei locali la prima e dopo la visite e la presenza di gel igienizzanti come richiesto dalle normative vigenti.

